市場閒置資金過多？央行無預警發聲明表態「沒有爛頭寸問題」

對於銀行業或市場上閒置的資金，常被稱為銀行的「爛頭寸」，台灣央行今 (26) 日無預警再次出面說明，銀行存款由法定用途資金項目和自由運用資金項目構成，目前銀行持有的流動資產，約有 7 成以上均是屬於 LCR(流動準備比率和流動性覆蓋比率) 法定用途，央行強調，市場上並無爛頭寸的問題。

央行說明，法定用途資金涵蓋「法定應提存款準備金」＋「LCR 法定應有 HQLA(高品質流動資產)」，而我國 LCR 是參採 Basel 的流動性規範，自 2015 年才開始實施 (規範由金管會與央行共同發布)，因此，外界可能不熟悉 LCR 規範內容，未考量銀行因應 LCR，必須較以往增加持有一定金額以上的 HQLA。

央行強調，目前銀行持有的流動資產約有 7 成以上均是屬於 LCR 法定用途，而非過剩資金的運用。

隨著 LCR 法定標準逐年提高，央行統計 4 年來銀行法定應有 HQLA 約增加 3.42 兆元；而依據銀行 LCR 實際資料顯示，為因應市場不確定性因素，銀行會自發性增持較法定金額為高的流動資產。

央行也指出，至 2 月底銀行平均 LCR 為 136%，實際持有 HQLA 10.18 兆元，主要項目為央行存單 5.36 兆元 (比重 53%)。

若央行未發行存單，則 LCR 平均比率將降至 64%，低於 2019 年法定標準 100%；為有效提升 LCR 至 100%，銀行可能必須轉而增持零收益率的超額準備，將使銀行收益顯著下降。

也就是說，央行存單有效滿足銀行對 HQLA 需求，並可維持一定收益率。