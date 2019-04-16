3月國銀人民幣存款餘額終結連5跌 央行：個人戶存款仍減少

台灣央行今 (16) 日公布 3 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為 2822.83 億元 (以下金額全數為人民幣)，月增 8.8 億元，是連續衰減 5 個月後首度回升。央行強調， 3 人民幣存款終結下滑壓力，是因電子業存款增加，但個人戶存款仍減少。

其中，外匯指定銀行 (DBU) 存款餘額為 2482.93 億元，月減 4.38 億元；國際金融業務分行 (OBU) 存款餘額 339.9 億元，月增 13.18 億元。

央行說明，3 月人民幣存款終結連續下滑創波段低點的壓力，主要是因電子業的存款增加，不過，個人戶存款仍減少，主要是因個人戶減少投資兩檔人民幣計價新興市場債券型基金，改為選擇投資其他商品。

央行直言，個人戶轉為投資其他商品，可能是與人民幣展望以及其存款利率有關，的確目前看來，美元存款利率不見得比較差，而人民幣利率已不像以前那麼吸引人。

央行也公布銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，1 個月牌告利率最高為上海商銀 2.8%，而 3 個月、6 個月、9 個月和 1 年期均為日盛銀最高，分別為 2.9%、2.9%、3% 和 3.1%。

另外，3 月人民幣匯款總額為 1192.31 億元，較上月大幅減少 325.34 億元，減幅達 21%，央行解釋，主要是因上月電子業支付三角貿易貨款大增，墊高比較基期。

目前台灣存款餘額在主要離岸市場仍居第二，僅次於香港的 6083 億元 (2 月底)，高於新加坡 1300 億元 (去年 12 月底) 和南韓 80 億元 (2 月底)。