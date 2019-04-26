CCL廠台光電Q1 EPS 1.49元 遜於聯茂的1.67元

上市銅箔基板 (CCL) 廠台光電 (2383-TW) 今 (26) 日公布第 1 季財報，稅後純益 4.75 億元，每股純益 1.49 元，台光電首季每股純益表現，仍遜於先前公布首季財報的聯茂電子 (6213-TW) 1.67 元。

台光電 2019 年第 1 季財報，營收 50.72 億元，毛利率為 21.18%，季增 3.06 個百分點，年增 2.31 個百分點，稅後純益 4.75 億元，季增 11.5%，年增 72.38%，每股純益為 1.49 元

目前包括聯茂、台光電及台燿 (6274-TW)，都在積極擴充自家產能，僅有利基型 CCL 廠騰輝電子 - KY(6672-TW) ，以每月 100 萬張產能維持不變，騰輝電子預計，今年產能利用率將由 65% 提高到 75%；聯茂電子江西廠首期產線也將在今年貢獻產能，聯茂日前董事會通過的首季財報，稅後純益 5.06 億元，季減 3.63%，年增 40.38%，每股純益達 1.67 元。

聯茂去年新伺服器平台 CCL 進入量產，受惠 Intel Server 平台由 Grantley 轉至 Purley ，滲透率持續提升，營收達 224.02 億元，年增 5.6%，創新高，稅後純益 17.75 億元，也創新高，年增 42.57%，每股純益 5.86 元。

聯茂為健鼎 (3044-TW) CCL 主要供應商之一，因應健鼎每月高達 150 萬張 CCL 需求，持續增加產能中，聯茂江西廠首期生產線也將在今年年中貢獻產能。

目前，聯茂有無錫廠、東莞廠、廣州廠、黃江廠及新埔廠，其中無錫廠產能為基板 180 萬張及膠片 850 萬米，東莞廠產能為基板 100 萬張及膠片 450 萬米，廣州廠 (軟性銅箔基板) 產能有 3Layer FCCL 約 75 萬平方米及 2 Layer FCCL 約 14 萬平方米，黃江廠壓合代工有 50 萬平方呎，新埔廠產能為基板 45 萬張及膠片 180 萬米；新建江西廠也將於 2019 年 7 月起投產，9 月量產，初期約 30 萬張，產能擴張後可望達到 60 萬張。

聯茂去年財報稅後純益 17.75 億元，創新高，年增 42.57%，每股純益 5.86 元。董事會日前並決議，每股擬配發 3.8 元現金股利，股東會訂 6 月 13 日召開。