郭台銘：政治應替經濟服務 若有機會「將邀全球夥伴來台投資」

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今 (25) 日指出，政治就是要替經濟服務，若有機會「一定把全球夥伴都請來台灣投資」，而面對當前經濟發展的挑戰，郭台銘除了重申加入區域經濟組織的重要外，他也規劃明 (25) 日下午前往竹科與廠商座談，實際了解當前須解決的問題。

郭台銘今日在鴻海土城總部接受接受電視媒體採訪時表示，政治應該要替經濟服務，但是現在都是經濟替政治服務，此次參選總統，就是要扭轉台灣的政治生態。

郭台銘表示，自己在產業界，了解產業界的特性，也最懂得產業界著急的地方在哪裡，因此也規劃明天下午前往竹科與廠商座談，要了解產業界的心聲，像是「五缺」應該要怎麼解決。

他指出，現在台灣年輕人沒有工作機會，主要是很多人不願意投資，大企業也不願意投資，他強調，若有一天能為人民服務，一定把全球夥伴都請來台灣投資。

而對於台灣在國際經貿上面臨的障礙，郭台銘也再次強調，台灣在區域經濟組織的覆蓋低於 10%，跟韓國、新加坡、日本等許多國家比遠遠落後，沒有參加區域經濟，就無法享受區域關稅減免。

郭台銘以最近歐盟跟日本簽訂的經濟夥伴協定 (EPA) 為例，他強調，鴻海集團旗下有夏普，可以以日商的身分輸出至歐洲，不會受到影響，但對中小企業來說就面臨挑戰，因此有機會的話，一定要跟掌握關鍵的北京政府對話，爭取進入國際組織的機會。