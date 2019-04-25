外幣保單前2月賣超過千億元 兩因素所害年減2成

金管會今 (25) 日公布，壽險業截至 2 月底，外幣保單新契約保費收入 (FYP) 折合約新台幣 1008.22 億元，一口氣年減 21%；其中，投資型保單下降最多 39%，主要是受到去年底股災讓投資人在今年初仍心有餘悸、以及基期高兩因素，才導致今年較去年大幅衰退。

金管會統計，外幣保單新契約保費收入折合約新台幣 1008.22 億元，其中，投資型保單折合約新台幣 355.77 億元，占比約 35%；傳統型保單折合約新臺幣 652.45 億元、占比約 65%。幣別部分，主要為美元、澳幣及人民幣保險新契約。

金管會解釋，外幣保單今年之所以下滑，主要是去年 1 月資本市場為多頭市場，且去年台灣人壽有一張目標到期保單熱賣拉高基期，反觀今年，被去年第 4 季全球股災嚇到，導致消費者到了今年初仍心有餘悸陷入觀望，因此投資型保單年減 39% 下滑最多。

而最會賣投資型外幣保單前 3 名的壽險公司分別是：法國巴黎人壽、保誠人壽與南山人壽。傳統型保單新契約保費收入前 3 名則為國泰人壽、南山人壽與新光人壽。

從幣別來看，美元保險新契約保費收入約 27.55 億美元，其中，投資型保險約 7.49 億美元、占比約 27%；傳統型保險約 20.06 億美元、占比約 73%。

澳幣保險新契約保費收入約 2.29 億澳元，其中，投資型保險約 0.83 億澳元、占比約 36%；傳統型保險約 1.46 億澳元、占比約 64%。

人民幣保險新契約保費收入約 14.52 億人民幣，其中，投資型保險約 13.80 億人民幣、占比約 95%；傳統型保險約 0.72 億人民幣、占比約 5%)。