〈友達法說〉今年產業上半年淡下半年旺 本季出貨緩慢成長 將朝高附加產品發展

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (25) 日舉辦線上法說會，董事長彭双浪表示，受淡季、缺料等大環境影響，首季表現不理想由盈轉虧，本季希望可以改善，今年產業可望是上半年淡、下半年旺，友達本季出貨將緩慢成長，未來將朝高附加價值產品發展，包含大尺寸、全屏幕無邊框 (GOA) 技術及電競應用發展。

彭双浪表示，今年首季受整體面板需求量降低，供貨增加導致供需比失衡，造成產品面臨降價壓力，加上 CPU 缺貨問題尚未完全解決，下游廠商出貨狀況也不理想，不過他認為，今年整體產業，將是上半年淡、下半年旺，但還是要注意供需。

總結第 1 季表現，彭双浪說，目前狀況仍呈現寬鬆狀態，對於第 1 季表現不甚滿意，希望本季能改善，而面對市場競爭壓力，友達將持續朝向高附加價值的產品發展，調整市場策略。

至於電視面板需求方面，他表示，美中兩大主要國家，第 1 季出貨約略持平，其中中國 50 寸以上大面板，占出貨比率仍高達 6 成，為主要需求，而俄羅斯因當地電視訊號調整，間接提升換機需求，當地電視市場銷售狀況優於預期。

彭双浪強調，面對大尺寸面板需求，友達今年將陸續推出大尺寸面板，包含將推出 75 寸及 65 寸 8K 面板，與去年推出的 85 寸 8K 面板結合成一系列產品。

友達也將朝中高端產品加值服務，進行市場策略調整，另外也將擴大在全螢幕無邊框 GOA 技術及 IT 電競上的應用。