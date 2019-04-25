台北101 APP行動錢包上線 估行動支付占比將突破1成

不讓其他信義區連鎖百貨業者專美於前，台北 101 購物中心今 (25) 日宣布推出 101 Pay 行動錢包，同時升級 APP 服務體驗，包括購物金點數自動累計、電子抵用券自動兌換、電子發票載具、停車費試算等功能，預計在自家支付服務推出後，行動支付交易占全館交易額將可達 10% 以上。

據台北 101 統計，目前會員有超過 4 成習慣透過 APP 獲得優惠資訊，6 成以上的客戶習慣使用 APP 電子會員卡累積會員消費、累積 101 Points 購物金點數，更有近半會員透露希望 APP 能導入行動錢包功能。

台北 101 指出，曾觀察到館內有尊榮會員使用 LINE PAY 行動支付購買高價手錶，成交單筆超過 700 萬元，而其他行動支付高單精品交易也不少，是一塊可以著墨的成長動能。

101 Pay 行動錢包整合多重信用卡、金融卡優惠，上線後，將使串連線下、點數，點數再串聯購物等多項服務完整連結，也就是支付、累點和回饋一口氣搞定，全館從零食到鑽石均可以折抵購入。

台北 101 強調，雖為單點商場，但透過全新 APP 結合 101 Pay 支付功能，打造出完整的行動消費生活圈，未來可向外開拓無限商機。

據了解，目前包括新光三越、微風集團均有自家開發的 APP 行動支付功能，希望藉此鞏固會員，並藉由 APP 服務與會員深化接觸。

而為因應上半年買氣最熱的母親節檔期，台北 101 高回饋活動已開跑，在母親節前，以台北 101 聯名卡消費回饋高達 13%，藉此帶動中高單價品牌銷售。