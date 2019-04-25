佳世達集團佈局IIoT商機 友通、其陽、拍檔、維田股價表態成新亮點

佳世達 (2352) 集團佈局工業物聯網 (IIoT) 商機積極，透過旗下 IPC 旗艦企業友通 (2397)，引領拍檔(3097)、維田(6570) 與甫為友通入主的其陽 (3564) 打造完整的 IIoT 艦隊，4 家業者今年以來股價多頭態勢明確，為 IPC 集團軍新亮點。其陽近日召開股東臨時會進行董事全面改選，總計 6 席的董事席次，友通拿下 5 席，董事長由佳世達智能方案事業群總經理暨拍檔副董事長李昌鴻接任。新董事會底定之後，其陽本週股價出現大漲走勢，週四 (25 日) 最高來到 35.5 元價位，5 個交易日來上漲約 33%。



不過，據了解，其陽在私募 3 千萬股引進友通之後，其股本將由目前的約 2.85 億元大增逾一倍到 5.85 億元，在雙方整合尚未顯現效益之下，即便今年可以轉虧為盈，每股盈餘表現勢必受到稀釋。而股價的大漲，一般認為是對友通正式入主後對其前景改善的肯定。



而集團 IPC 旗艦企業友通，去年底雖受美中貿易戰與 CPU 缺貨等大環境因素衝擊，一度跌破 60 元大關，最低來到 54.6 元價位，但因業績表現穩健，去年 EPS 以 5.28 元創高，今年持續成長可期，因此近期股價回升到 80 元以上，最高來到 81 元後進入整理，醞釀再起。



值得注意的是，集團旗下發展智慧零售的興櫃廠商拍檔，今年以來參考價悄悄上漲，近期突破 30 元大關，週三最高來到 33.36 元，創下去年 10 月初以來波段新高，2 月以來漲幅逾 82%。由於 IoT 應用起飛，智慧零售市場正夯，拍檔在集團扶植下，成長前景受矚目。



至於佳世達集團含友通的持股共逾 15% 的維田，在美、歐智慧製造業務高成長，貢獻去年第四季與首季業績之下，加上擴大 ODM 業務比例，預期將推升其業績成長力度，2 月以來股價連續大漲，最高不但突破 40 元大關，最高來到 41.5 元價位，波段漲幅高達 48%。