光洋科連三年躋身蘋果鏈清單！惟現階段以國內廠商回收提煉貴金屬優先

蘋果 (Apple) 日前公布 2018 年冶煉與精煉廠清單 (Smelter and Refiner List)，光洋科(1785) 連續 3 年獲選為符合蘋果公司黃金精煉合格廠商，惟國內法規限制，目前已瞄準國內 3C 大廠，應用先進貴金屬提煉技術，未來不排除以技術授權或合資等形式，布局蘋果供應鏈貴金屬提煉業務。光洋科代理發言人陳澤輝證實，已連續 3 年成為蘋果公司的黃金合格供應商。他指出，因擁有弱酸弱鹼且友善環境的提煉關鍵技術，可利用廢棄 3C 產品提煉出高純度黃金，這項技術也吸引美國蘋果高層派員實廠勘查。



法人指出，蘋果來台勘查、光洋科列入合格廠商名單，確實曾引起政府高度關切，惟目前法規限制，加上國人對於進口回收產品仍有分歧意見，未來能否實質沾上蘋果光，恐怕還須政府有所行動，據了解環保署曾有意修法解決，不過依照國內修法耗時冗長的經驗來看，預估還得花一段時間。



陳澤輝表示，這項技術已優先應用於國內筆記型電腦、主機板等大廠，投入小批量報廢回收標案，並以「優洋專案」進行技術及量產合作，目標使特殊回收提煉的工法與配方能為營運帶來貢獻。



至於蘋果產品回收提鍊方面，陳澤輝強調，從技術面來看，光洋科是有的、是準備好的，未來該如何從蘋果產品提煉出黃金，作法有許多種可能，也許是技術授權，可能透過合資方式，但現階段仍以國內廠商回收提煉為優先。