低本益比、高殖利率：環球晶

【撰文／黃清照】

近期正逢美國超級財報周，國際股市投資氣氛持續向好，NASDAQ 創下六個月以來新高，而台股因鴻海董事長郭台銘宣布參選，市場一片看多，呈現驚驚漲態勢，我認為股市將會呈現高檔震盪，個股輪漲態勢，輪到低基期的新主流出現。本週二台股站上 11000 點，尾盤收 11025 點上漲 37 點，指數看似漲不多，但是個股卻暗潮洶湧，高低基期個股表現高下立判，投資人對於低基期的股票應勇於買進，對於高基期的股票要謹慎小心，因為接下來將要公布 Q1 財報，對於漲多、不符合基本面的股票勢必遭到修正，例如光學股玉晶光 (3406) 短短三天從 523 元修正到 415 元，修正幅度達 20％，以 EPS 不到 9 元的公司，本益比高達 40 倍以上，我認為第一波調整到 300 元比較合理；其他如漲多的散熱族群雙鴻、力致、健策、泰碩⋯等也宜避開，對於基本面脫鉤的股票，投資人應選擇低基期且低本益比的股票。前幾期推薦的信邦 (3023) 創下波段新高 111.5 元，Q1 營收表現亮眼，今年 EPS 可達 7∼7.3 元，而 PA 族群穩懋 (3105) 今年 EPS 6.8∼7.1 元，股價對比相對低估，投資人千萬別錯過。而本期推薦的是低基期、高殖利率股環球晶(6488)，股價突破下降趨勢線，本益比只有 10 倍，去年 EPS 賺進三個股本創歷史新高，今年 Q1 表現亦不俗，值得投資人多加留意。

環球晶：

儘管首季半導體市場面臨庫存調整壓力，在長約比重高的情況下，單月營收再創歷史新高，同時，今年第 1 季營收也是單季歷史次高表現，Q1 合併營收 155.91 億元，年增 12.09％，3 月營收 56.66 億元，月增幅 19.9％及年增幅 16.17％創下歷史新高。受惠於車用電子、AI、物聯網、高效能運算、功率半導體、5G 新空中介面 (5G NR)、智慧醫療等應用多元的終端產品，矽晶圓產業的未來前景仍可期，環球晶將持續投入矽晶圓的先進製程。

來源：《萬寶週刊》 1330 期

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