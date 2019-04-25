台股盤中－股王挺身而出 聯家軍爆量發威 指數由黑翻紅

投資人觀望科技業重量級財報，美股小幅下跌，加上下周一摩台結算，台股今 (25) 日開盤小跌 9.91 點，以 11017.73 點開出，早盤出現觀望氣氛，但盤中股王大立光挺身而出，加上聯家軍發威，占大盤資金比重超過 7%，拉抬加權指數由黑翻紅，「萬一」關卡有守。

今天開盤之初，三王都開低熄火，加上八大類股跌多漲少，惟有塑膠、運輸股、紡織逆勢走揚，不過，大立光開盤不到一小時即翻紅，且愈走愈高，盤中最高漲到 4775 元，漲幅超過 2%；而台積電在昨天衝上 270 元，創下歷史新高價後，今天稍事休息，僅在盤下小跌震盪；鴻海最低跌到 85.8 元，最低跌約 1%。

聯電首季轉盈，又有庫藏股加持，爆出 17.9 萬張大量，也領軍聯家軍強強滾，智原漲約 4%、矽統漲逾 3%，聯詠、聯陽等也都連袂走漲，整體聯家軍占大盤資金比重超過 7%，成為大盤焦點。

大摩看好 NOR Flash 最壞時光已過，記憶體族群展開落後補漲，旺宏漲超過 1%，華邦電也上揚。

此外，漲多壓回股明顯落在 5G、散熱等族群，超眾跌超過 6%，健策跌 5%，雙鴻、永冠 - KY、新鉅科等也都明顯下跌。

昨日上市融資大增 5.99 億元，融資餘額升溫至 1325 億元，融券也增加 1.14 萬張，餘額升溫至 70.5 萬張，在「萬一」關卡附近，散戶多空激戰，今天將挑戰第三天站穩「萬一」關卡；而下周一摩台指結算，將是大盤與指數的重頭戲，投資人需提防法人在財報公布前後進行調節動作，建議仍要居高思危。