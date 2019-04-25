【運達投顧】行情路況短線將往下 選舉行情暫時結束

◆盤勢分析

行情路況短線將往下看法不變 美債殖利率倒鉤

美股: 美財報多空交雜消息影響，美股漲勢難續，三大指數同步收低。終場美股道瓊指數下跌 59.34 點。

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，4/24 該殖利率收在 2.41%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

3/22 美國 3 月期債券殖利率高於十年期債券殖利率，殖利率曲線反轉。投資人視此為經濟即將衰退的訊號。

(二) 貿易戰歷程:

@中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中兩國還未就他們同意或不同意的事項擬出草稿，而此舉將是 3 月之前能否達成協議的關鍵。此前美國總統川普表示，在 3 月之前，並不會與習近平會面。

@中美經貿談判進展順利、美國總統川普宣布延後原定 3 月 1 日對中國產品加徵收關稅

@路透報導指出，消息人士表示，雙方力求在 3 月 1 日前達成協議，基本大綱已開始在會談中提出。據稱，談判代表已針對結構性議題草擬六項了解備忘錄（MOU）：強制技術轉移、網路盜竊、知識產權、服務業、匯率、農業及貿易非關稅壁壘。

@美中貿易談判顯然已取得進展，並且積極的跡象顯示，川普與中國國家主席習近平可能會在 3 月底在美國會面。

@美國總統川普 3/7 指出，與中國的貿易談判進展順利，預期這世界前兩大經濟體間不是達成「良好協議」，就是沒有協議。

@中美貿易談判亦是市場長期關注焦點，外界預期川習峰會將延至 4 月舉行，近期傳出川習峰會可能會在 6 月舉行。

@最新一輪美中貿易談判將於週四 (28 日) 北京登場，美國總統川普表示，若與中方達成的協議不是「極好的協議」，他不會接受。

@據外媒報導，中國同意開放外企試辦雲端業務，滿足美方開放市場的要求。此前美財政部長梅努欽稱，美中將設立「執法單位」履約。

(三) 經濟數據: 本周美股財報進入高峰期，FactSet 表示，到目前為止，已發布報告的標準普爾 500 指數公司中約 80% 企業，業績表現優於分析師的預期，而第四季約為 65%。

※高維緒分析師