5檔股票期貨今掛牌上市

期交所今 (4/25) 日新增台光電期貨、信昌電期貨、合晶期貨、大江期貨及小型祥碩期貨等 5 檔股票期貨掛牌上市，以活絡期貨市場，並提供投資人更多參與個股波動的機會。目前股票期貨交易檔數將從 196 檔，增加為 201 檔。

5 檔新增股票期貨保證金，台光電期貨原始保證金 16.2%；信昌電期貨原始保證金 21.60%；合晶期貨、大江期貨及小型祥碩期貨等 3 檔，原始保證金為 20.25%。

股票期貨與相對應的現股，連動性高，具題材的個股，股票期貨也相對較為活絡。統計前 (4/24) 日交易量最熱的前十大股期，分別是鴻海期、華通期、美律期、欣興期、台積電期、光磊期、玉晶光期、旺宏期、嘉聯益期、創意期，成交量 2,000 多∼17,000 多口不等。

股票期貨成交量前 10 大。(統計日期: 2019/04/24, 資料來源: 期交所)

目前掛牌的小型股票期貨計有 4 檔，標的分別是大立光 (3008)、精華光學(1565) 、碩禾電子(3691) 以及環球晶(6488)。今日再新增祥碩期貨小型契約(標的證券代號 5269)，共計 5 檔小型股票期貨契約，可使投資人以較少的資金參與績優高價股行情。

此次新增 5 檔新兵之後，股票期貨檔數來到 201 檔，其中，個股期貨 192 檔、ETF 期貨 9 檔。契約規格部分，標的為上市櫃證券者，股票期貨一口表彰 2,000 股證券；標的為 ETF 者，一口則表彰 10,000 受益權單位。另外，針對高價股部分，亦有掛出一口表彰 100 股的小型契約。

股票期貨標的相當多元化，期交所會定期遴選具市場需求之標的證券，及檢視已上市股票期貨標的證券之交易概況，使掛出的股票期貨標的儘可能符合市場需求。