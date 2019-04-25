遊輪旅客到消基會申訴 雄獅補償方案出爐

對於 3 月 24 日出發 27 日返程的太陽公主號遊輪旅客因不滿遊輪行程延誤到消基會申訴，旅遊業者雄獅 (2731-TW) 今 (25) 日發布聲明指出，提供此航次全體旅客每人 500 和雄獅旅遊商品抵用券面額 1000 元做為補償，而補償方案須全體旅客依統一標準核算，無法提供差別待遇。

雄獅說明，承辦的 3 月 24 日出發、同月 27 日返程的太陽公主號遊輪 (沖繩 / 石垣島) 自由行四日行程，商品內容未包含岸上觀光行程。

對於本航次部分旅客反映因行程延誤而服務未臻完善等事，雄獅指出，3 月 24 日出發當日因公主遊輪由香港前往基隆港途中，受海象不佳、風高浪大等天候不可抗力因素影響，導致抵達基隆港並將遊輪出發時間推遲 2 小時，進而影響沖繩靠港時間。

而 2000 名旅客抵達沖繩靠港後，因須配合進行日本海關入境查驗作業，一般約耗時 2 至 2.5 小時，雄獅經查公主遊輪在 3 月 25 日抵達沖繩靠港當日，旅客下船接受日本海關入境查驗作業時間，均符合標準作業程序。

至於有旅客針對太陽公主遊輪提供服務不足反映，雄獅認為是雙方認知差異，本次太陽公主遊輪「國際點心吧」均是 24 小時營業。

而部分旅客表示工作人員配額不足以因應近 2000 名旅客需求，雄獅則強調會正視問題。