研華攜手中華電攻5G商機 VEGA 4K/8K影像即時編碼方案明年進軍東奧

研華 (2395) 攜手中華電 (2412) 建構 5G 產業生態鏈，其 VEGA 4K/8K 影像即時編碼方案獲採用於中華電 5G 終端應用的建構，成果於去年 11 月加拿大溫哥華 NGMN IC&E 及今年 2 月西班牙巴塞隆納 MWC 展現，並將導入明年東京奧運賽事。研華指出，此合作不僅建置能支援進階 UHD 視訊串流能力，完成超高清影像於 5G 網路上，進行端到端的完整應用，讓使用者輕易透過終端設備享受即時流暢的超高畫質影片串流，更能加速拓展廣電市場、OTT(Over-the-top)即時串流影音與新興 IoT 應用市場商機。



研華表示，隨著 5G 商用將於明年上路，相關技術和創新應用方興未艾，最顯著的即為 UHD 的 4K/8K 即時串流、虛擬實境 (VR) 和擴增實境(AR)，研華早已布局 5G 市場，旗下網路通訊事業群深耕 5G 技術多年，並積極發展 4K/8K 技術與 5G 帶來的應用創新與邊緣運算。



近年研華藉由 4K/8K 核心技術、邊緣運算伺服器與虛擬化網路，分別與中華電以及領航隊夥伴合作建構 5G 產業生態系，去年初更加入由中華電領軍的「5G 領航隊」，攜手 40 多家國內外產官學研，希望能於 2020 年推出 5G 商用網路時，於全球 5G 價值鏈扮演要角。



研華指出，5G 時代，視頻加速是製作 VR、AR、智慧醫療、智慧零售和無人駕駛的基本要件，因此，要真正落實 5G，網路營運商須從核心到行動邊緣，將基礎架構全面最佳化，並將各種超高清視訊功能整合到 5G 網路內，才能成為提供加值視頻應用程式的供應商。



此次研華 4K/8K 影像即時編碼方案 VEGA 系列與 5G 結合應用，即以低延遲、易於整合的視訊處理平台，以更有效率運用行動邊緣和核心網路的頻寬，提升全新行動視訊基礎架構的壓縮效能，達成上述目標；此一成果不僅於週二的「台灣 5G 產業發展聯盟－中華電信領航隊 2019 年度大會」中完整展示，也將會導入應用於 2020 年的東京奧運賽事上。



中華電執行副總暨中華電信領航隊共同執行長林國豐表示，採用研華 VEGA 4K/8K 視頻應用對於其 5G 平台可以建構很好的完整終端應用，因為 VEGA 能支援到 UHD 解析度以及高動態和慢動作影像處理。除高效能、低功耗的產品特點，其高性價比也是 VEGA 優勢。



研華進一步表示，現今已有不少 VEGA 系列的成功案例，包括協助國際奧運賽事直播從巴西足球、平昌奧運、台北世大運以及台灣職棒等 4K/8K 轉播等。去年則成功的導入 4K 3D 技術於醫療手術之中，另外還有支持世界級遊戲賽事以及即時串流影音等多個應用。

