聯電配發去年0.58元現金股利 Q1每股賺0.1元 估Q2營收季增一成內

晶圓代工二哥聯電 (2303) 宣布董事會決議，配發去年 0.58 元的現金股利，盈餘配發率達到 100%，而公司第一季每股淨利 0.1 元，展望第二季，隨景氣逐步加溫，預計晶圓出貨量季增 6～7%，且晶圓平均美元價格也會季增 3％，亦即單季營收可季增一成內。聯電 24 日公佈 2019 年第一季財務報告，合併營業收入為 325.8 億元，較上季的 355.2 億元減少 8.3%，與去年同期的 375.0 億元相比減少 13.1%。本季毛利率為 6.9%，歸屬母公司淨利為 12 億元，每股淨利 0.10 元。



聯電總經理王石表示，在第一季，聯電晶圓專工營收達到 325.6 億元，較上季減少 8.3%，營業虧損率為 4.6%。整體的產能利用率達 83%，出貨量為 161 萬片約當八吋晶圓。儘管整體晶圓需求在第一季度有所下降，但觀察到無線通信包括顯示器、射頻、應用處理器和基頻數據機等智慧手機相關零組件的晶圓出貨量仍然保持穩定。



展望第二季，王石提到，有線和無線通期。信領域的晶圓需求，包括智慧型手機、網路和顯示器相關產品的晶片需求可望優於預期，聯電預估，第二季晶圓出貨量季增 6～7%、晶圓平均美元價格季增 3%、平均毛利率達 15%、產能利用率達 85%，換算單季營收季增率約在一成內。此外，聯電 2019 年資本支出約 10 億美元。另外，聯電董事會也通過，將配發去年 0.58 元的現金股利，配發率百分百。