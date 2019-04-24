奇力新Q1純益年增24% EPS 1.33元創同期高

奇力新 (2456-TW) 今 (24) 日公告第 1 季財報，稅後純益 3.24 億元，季減 15.1%、年增 24.3%，每股純益 1.33 元，獲利創同期新高，展望第 2 季，奇力新表示，電感在車用、AI、5G 應用帶動下，營收將持穩成長；電阻雖然需求跟價格依舊低迷，但已呈現落底跡象，第 2 季應會優於第 1 季。

奇力新第 1 季營收 36.98 億元，季減 10.4%、年增 20%；毛利率 29.14%，季減 3.59 個百分點、年增 0.28 個百分點；營益率 12.58%，季減 4.72 個百分點、年增 0.62 個百分點；稅後純益 3.24 億元，季減 15.1%、年增 24.3%，每股純益 1.33 元。

奇力新第 1 季電感訂單回升，磁性材料年後客戶回補庫存力道強勁，至於電阻產品方面，雖然需求依舊疲弱，價格呈現跌勢，但陸續有急單出現，均推升營運表現。

展望第 2 季，奇力新指出，整體不確定因素尚未消除，因此客戶在嚴控庫存水位的情形下整體需求尚未回到過去正常水準，不過預期第 2 季將會落底，第 3 季進入旺季後，營運可望回溫，加上飛磁新能源車在歐洲及中國的需求，第 4 季將會有明顯的提升，都將推升今年營運保持成長。

另外，奇力新今年也將新增 Antenna 及 LTCC 二大生產線，強化物聯網及 5G 市場佈局，預計今年底至明年可望逐步貢獻營運表現。