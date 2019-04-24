模擬交易不夠看，最真實公開的基金賽就在鉅亨網。

金融市場上首推基金公開交易社群平台的「鉅亨網投資老司機」APP，今年首度舉辦「2019 獲利績效王 - 投資老司機基金實況比賽」。以往其他基金多以模擬賽進行，「鉅亨網」今年首度以最真實的基金即時賽況呈現，透過公開曬單的方式進行，讓本身在鉅亨網投資的理財人，用最簡單的方式競賽，並讓投資新手參加一同拿獎金。

活動競賽即日起開放報名，至活動結束 7 月 31 日止皆可參加，總獎金高達 80 萬，比賽以獲利金額及績效比例為評分標準，第一名能帶走 20 萬元，另有加碼活動「老司機小學堂」，周周抽百貨禮券 1000 元；施羅德、摩根及安聯另提供跨季度 0 手續費的優惠。

近年，顛覆金融界首創基金公開交易結合社群平台的「投資老司機」APP，提供投資人展現投資組合的平台，集結基金大數據、基金搜尋、市場分析等新聞概況，民眾可以兩種身分加入：老司機（投資人）或乘客（一般會員），下載 APP 便可觀察老司機們的基金績效表現與排行、交易明細、投資標的以及資產配置等內容，所有交易公開、即時且介面清楚一目瞭然，讓喜歡研究基金投資的民眾，以及觀摩其他都在操作哪些基金的投資人，皆能隨時隨地利用「投資老司機」APP 追蹤基金趨勢，甚至跟進購買，針對特定的老司機還能即時追蹤他的操盤狀況。

此款 APP 上市以來就集結 1000 多位投資人曬單，鉅亨網這次舉辦活動，齊聚更多人分享操盤交易，只要本身是投資老司機、或新加入的投資人，皆可輕鬆參加「2019 獲利績效王 - 投資老司機基金實況比賽」，參加辦法透過鉅亨網會員登入，綁定投顧公司申請開戶，成功後，老司機們在 APP 曬單的過程，比賽也將同步更新排行！而現在，基金品牌也有不同優惠，像是施羅德、摩根、安聯提供跨季度 0 手續費，老司機們可趁此波申購，也能加入競賽和投資好手們一同較勁！

「2019 獲利績效王 - 投資老司機基金實況比賽」比賽資訊：

活動辦法：登入「鉅亨網」會員並下載「投資老司機」APP 綁定開戶後，加入成為老司機。

比賽時間：即日起開始報名，公布名單：8/20

比賽期間：6/1-7/31

比賽項目：基金獲利金額、績效比例分別計算，每日更新前十名賽況，獲利或績效表現於最終結束日 (7/31) 計算出最優獲勝者。

獎金

績效獎：比賽期間於期末 (7/31) 計算績效比例最高前五名

第一名 20 萬、第二名 10 萬、第三名 5 萬、第四名 3 萬、第五名 2 萬

獲利獎：比賽期間於期末 (7/31) 計算獲利金額最高前五名

第一名 20 萬、第二名 10 萬、第三名 5 萬、第四名 3 萬、第五名 2 萬

詳細活動內容請點選「2019 獲利績效王 - 投資老司機基金實況比賽」https://bit.ly/2DvfrL6