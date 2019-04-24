Strategy Analytics澄清2023年5G RAN預測

針對最近發佈《5G RAN 領先廠商比較及 2023 年 5G 全球市場潛力 - 愛立信、華為和諾基亞》報告所引發的一些爭議，Strategy Analytics 作出澄清。報告執行研究總監菲爾 · 肯德爾（Phil Kendall）發文如下：

雖然我們有充分證據表明華為在 5G 市場的穩固地位，但和愛立信和諾基亞的差距並不大，值得注意的是，愛立信和諾基亞在 5G 市場上也相當成功，並贏得許多市場的肯定，還有三星也取得了初步的成功。另外，我們的報告內容也強調所有供應商在技術上的創新。

在 5G RAN 設備市場的分析，我們提出的 2023 年展望，是根據供應商提供 5G 使用者的比率，而不是供應商 5G RAN 設備的銷售額或部署數量。這樣的分析方法，服務更大使用者規模市場的供應商，自然其市場占比就會比較高，特別是美國和中國。目前，是韓國和美國主導 5G 商用市場 (三星、愛立信和諾基亞在美、韓市場均擁有強勢的地位)。2023 年，美國和中國 5G 使用者規模將領先全球，而華為憑藉其在中國市場的優勢，市占比也將獲得提升。

因此，我們的報告指出更為客觀的結論，即「華為、愛立信和諾基亞的市場占比相差不大，成為強大的全球競爭者。同時也將給予小型供應商一些正向的市場機會，使他們可以在三強環伺之下，找到自己的利基點」。

