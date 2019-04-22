〈分析〉人工智慧將如何打造6G世代？

移動通信技術改變了我們彼此之間的互動的模式，也影響著我們的生活模式，在全球各國都積極在布局 5G 網路的趨勢之下，也讓工程師們開始為發展 6G 高速網路作準備。

2008 年 3G 手機出現後 2014 才推出 4G 手機，如今五年後 5G 手機也推出，這不禁讓我們好奇，究竟 6G 網路世代會有多快實現? 6G 和 5G 會有什麼不同? 又有那些功能是只有 6G 才能完成的呢?

據麻省理工創刊的科技評論網站 MIT Technology Review 報導，由德國雅各布大學的 Razvan-Andrei Stoica 和 Giuseppe Abreu 兩位研究人員進行的 5G 研究結論得出，人工智慧將會成為下一代通信技術的主要推動力，而 6G 將會成為新一代人工智慧的驅動力，但 5G 和 6G 究竟差別在哪?

下載速度

我們可以先從 4G 網路和 5G 網路來做對比，首先，5G 網路的下載速度為每秒 600MB，比起 4G 的每秒 28 Mbps 的下載速度， 5G 顯然是好得太多。

但 4G 和 5G 差別最多的仍是連接，5G 網路能處理多達一百多萬個訊號，相反的 4G 只能處理 4000 個，這對體育賽事、示威表演等直播皆有影響。另一方便也能對物聯網 (IoT) 提供各種應用服務。

低延遲率

再來是 5G 最受眾人期待的低延遲，5G 的延遲時間僅為一毫秒，而 4G 則約為 50 或超過 50 毫秒。這也許對一般人影響不大但對遊戲玩家來說就相當重要，這能夠更靈敏的遠端控制遊戲角色。

電池耐力

許多電信運營商也表示 5G 比起 4G 還更能夠操控無人機並進行遠端手術，並且最關鍵的是 5G 電池擁有比 4G 電池多 10 倍的持久力。

那麼重點來了，6G 要怎麼超越 5G 呢? 根據 Stoica 和 Abreu 的研究結論得出，6G 的下載速度應該能達到每秒 1TB， 並且能夠在人工智慧之間，處理相當複雜的指令，並得出解決方法。

例如像是調節路上自駕車的數量問題，未來的自駕車需要知道它們的定位，環境以及道路狀況。他們需要考量到穿越十字路口時如何最有效的減低路程花費時間等。

舉例，就紐約每天有 270 萬輛汽車進入這座大城市來說，這可是一件相當大的挑戰，因此超越 5G 的 6G 大數據演算功能和低延遲率，將會是未來自駕車上路的關鍵。

這只是 6G 網路能完成的其中一項，Stoica 和 Abreu 預期 6G 能夠應用的範圍將比 5G 來得廣泛，並且將結合人工智慧應用在各個領域上，包括了金融市場的預測和規劃、醫療保健的偵測系統等。

6G 與人工智慧結合的發展可說是超出預期，Stoica 和 Abreu 對此表示：「與 AI 合作將是未來電信運營商的重頭戲」他們補充說道；「而以目前 21 世紀的技術來看，這只能透過無線高速網路來達成了」