正隆擬每股配發現金股利1.1元創新高 殖利率逾5.55%

正隆 (1904) 董事會決議擬每股配發現金股利 1.1 元，創新高，以昨 (23) 日收盤價 19.8 元計算，殖利率逾 5.55%；正隆去年受惠原料成本下降、原紙銷中國大陸價格佳，利潤較高，加上認列上海中隆處分利益 24.62 億元，獲利創新高，不過今年外銷價下滑，未來後續仍需觀察美中貿易戰以及中國大陸廠商外移的影響。正隆去年全年合併營收 411.81 億元，年減 3.48%，毛利率 20.7%、營益率 6.29% 分創近 19 年及近 8 年新高，加上認列上海中隆處分利益挹注，歸屬業主稅後淨利 37.41 億元，年增 160.70%，每股盈餘 3.38 元，創歷史新高。



正隆去年 EPS 3.38 元，不過其中有 1.67 元來自本業獲利，其餘為上海中隆處分利益，至於處分利益都用於投資越南的平陽造紙廠第二期工程和設備，以及在越南北部設立紙器廠供應當地廠商所需。



此外，正隆先前董事會也決議未來四年將斥資約 20.8 億元，在高雄燕巢興建新廠、增設生產設備，並對東南亞控股子公司正隆北江增資 1000 萬美元，赴北越投資設立紙器廠，合計共斥資約 23.88 億元。



其中高雄燕巢興建新紙器廠，主要是既有燕巢紙器廠已有 30 年歷史，產能無法因應訂單需求，因此決定向台糖承租約 10 公頃土地，規畫增設複瓦機、印製等生產設備，年產能 1.8 億平方公尺，目前正在整地中。



正隆海外生產重心近期逐漸移向越南，目前在南越已有平陽造紙廠及平陽、隆安、越隆 3 座紙器廠。正隆看好全球大型企業紛紛前往北越設廠，未來紙箱需求可期，先前已規畫赴北越投資興建紙器廠，將買下離河內機場約 40 公里的 10 公頃工業區土地。



至於規模達 80 公頃，規畫分 5 期、10 年建設的平陽造紙廠，首期年產能約 30 萬噸芯紙產線先前已完工投產；第二期建設則規畫建設年產能 40 萬噸的瓦楞面紙產線，正安裝造紙機，預計 2021 年投產。



至於中國大陸先前實施禁止廢棄物進口政策，造成中國大陸去年紙價大漲，正隆去年第二、三季從台灣外銷原紙到大陸自家紙器廠，加工印製後再供應當地廠商外銷用，造成原料便宜、售價高，拉高利潤；不過今年外銷中國大陸紙價下滑，正隆表示，後續仍將觀察美中貿易戰談判結果，以及在中國大陸廠商生產基地外移的效應。