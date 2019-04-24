紐約匯市—瑞朗、澳元跌價 美元登22個月高點

週二 (23 日) 交易，美元兌多數主要貨幣走高，且盤中登上 22 個月高點。各地金融市場經過前一日的復活節假日後再度重啟，在美國週五公布今年第一季 GDP 前夕，交易員偏好美元。

分析師指出，美國正面經濟數據頻傳，3 月新屋銷售超過一年半高點，此前零售銷售和出口也舒緩了市場對經濟急遽放緩的擔憂。

ICE 美元指數上升 0.4% 至 97.631，該指數盤中高點達 97.78，為 2017 年 6 月以降最高。

今日波動最大匯率

瑞朗是表現最差的主要貨幣，瑞朗兌美元下跌 0.5%，似乎係因交易員建立瑞朗兌歐元的短倉。Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「歐元兌瑞朗因沒有摜破關鍵支撐點 1.1200，4 月初已經恢復了漲勢。」

他說，「因此，我們已經看到軋空漲勢到舊高點 1.1440 一帶之上，接著我們預期會回跌至舊支撐領域，例如 1.1440。」週二午盤，歐元兌瑞朗上漲 0.1% 至 1.1446 瑞朗。

另外，油價攀升，但澳元卻無法再進一步上漲，週二下跌 0.5%。分析師正關注澳洲週二晚間或當地時間週三將公布的第一季通膨數據。

SPI 資產管理公司經理兼交易負責人 Stephen Innes 表示，「能源價格飆升卻沒有能更進一步帶動澳元上漲，這點真的很讓我失望，但市場似乎正聚焦本週的 CPI 數據，意味著我們仍停留在接近的範圍內。」

分析師看法

法興銀行全球固定收入分析師 Kit Juckes 指出，「現在市場缺乏波動性，外匯波動性降至了 2014 年以來未見的低水準，同時股市量和信貸息差幾乎扭轉了我們去年年底看到的高峰。」

「因缺乏波動性，會讓投資人轉向搜尋收益率，這無助歐元、日圓這一類的貨幣，這兩種貨幣都曾受估值幫助，但也因此陷入窄幅間。」

其他主要貨幣

歐元兌美元短暫摜破 1.1200 美元關鍵心理關卡，跌至 11.91 美元，為 3 週來首次跌破。最近時交易價格在 1.1219 美元，昨日匯價在 1.1258 美元，跌幅約 0.33%。

英鎊兌美元下跌 0.4% 至 1.2939 美元。

日圓兌美元小幅走高至 111.83 日圓

其他數據

美國商務部公布，3 月份新屋銷售數據季調後年率 69.2 萬棟，登上 16 個月高點，高於分析師預期，根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前估計年率 65.6 萬棟。

市場其餘精力聚焦本週的財報消息。