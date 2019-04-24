兆豐金擬配現金1.7元創新高 旗下兆豐銀併兆豐保代、建置智慧櫃員機

兆豐金 (2886) 董事會通過，擬配發現金股利 1.7 元，創歷史新高，居金控股之冠，並宣布旗下子公司兆豐人身保代將併入兆豐銀體系，併購金額高達 3.84 億元，建置國內首創「智慧櫃員機 (STM)」。兆豐金去(2018) 年稅後純益 280.93 億元，寫下近三年營運佳績，每股稅後純益 2.07 元，擬配發現金股利 1.7 元，配發率達 82.13%，依昨 (23) 日收盤價 28.2 元計算，現金殖利率為 6.03%。



為提高兆豐銀營運效益，董事會通過，併入金控子公司兆豐保代。每股收購價格依其帳面淨值計算，根據去年底財報揭露，兆豐保代每股 192 元，以普通股總股 200 萬股計算，收購金額為 3.84 億元，合併基準日暫定 2020 年 1 月 2 日。



此外，兆豐銀為降低繁瑣的開戶程序，宣布首創建置「智慧櫃員機」，未來客戶僅須簽署一份 STM 開戶申請書，即可大幅縮短開戶時間至 20 分鐘。