

◆盤勢分析

1. 周二美股受惠企業財報的亮麗及 3 月房屋數據的優於市場預期的雙重利多，美股四大指數再度強勢走高，費城半導體再創新高，其餘指數也逼近去年高點。另外在美元指數部分，也同步創下近半年以來的新高。

2. 美股漲跌互見，週二亞股早盤開低，台股以平高盤開出，盤中由 2330 台積電及 3008 大立光等權值股領軍成功站上「萬一」大關，惟成交量再度萎縮，終場指數上漲 37.97 點，漲幅 0.35%，收在 11,025.68 點，成交金額為 1,114.19 億元，盤面主流仍為電子股，佔成交比重 73.42%，買盤集中在電子的半導體、PCB、網通等族群，非電子股以生技類股最為強勢。三大法人合計買超 23.47 億元：外資買超 33.82 億元、投信賣超 8.86 億元、自營商賣超 1.49 億元。

3. 量價及技術面：

（1）量能：成交量持續萎縮，後勢須放大至 5 日均量之上才有利多頭續攻。

（2）均線：收盤在所有均線之上，短線支撐為 10 日線。

（3）技術指標：9 日 K 值 76.72，觀察 KD 能否再度黃金交叉轉強，惟須留意 11,100 點以上的賣壓。

（4）觀盤指標股：2330 台積電 5 日均線支撐及是否再續強帶動指數創高。

4. 櫃買指數跌幅 - 0.29%，收在 143.47 點，9 日 K 值向下至 68.02，惟仍高於 50 之上，短線上仍維持高檔整理，短線支撐為 141 點附近，壓力為 145 點附近。資金買盤集中在生技、紡織等。

5. 觀盤重點：台股週二收盤成功站上「萬一」，後續成交量仍須有效放大，指數短線上仍維持高檔強勢盤堅，盤面結構類股輪動快速，偏多輪動格局仍不變。選股方向可留意半導體、PCB、5G、PA、散熱、系統整合、越概、生技等。

6. 全球第三大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）昨（23）日宣布，將出售旗下美國紐約州 12 吋廠給半導體大廠安森美。法人預期，格芯接單能力減弱，2330 台積電受惠轉單效應可期。

7.「五窮六絕」淡季將至，法人：適度轉向傳產股，台股昨（23）日收盤站穩「萬一」大關，但也即將進入傳統「五窮六絕」淡季效應干擾考驗。法人建議，短期可適度轉向傳產及高殖利股，但下半年重心仍在科技股，蘋果何時推出第五代行動通訊（5G）手機，將影響蘋概族群及台股走勢。

8. 波灣產油國對增產審慎以對 國際油價續漲，在美國宣布一些進口伊朗石油的國家所享有制裁豁免待遇下週都將終止後，由於消息人士透露波斯灣產油國只在有需求時才會增產，國際油價今天推升到約 6 個月高點。

