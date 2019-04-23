【運達投顧】這裡正在養空、誘空

◆盤勢分析

台股近期開高走低今天開低又出現下影線指數就維持在 11000 點附近來回區間，目前看似多空不明但台股就籌碼面來看卻有醞釀養空誘空的機會，是否後續會有軋空的走勢？重點分析如下：

1. 昨天美股小幅震盪指數空間也不大，不過美股除了費半指數已經領先創歷史新高了其它三大指數也在即將挑戰歷史高點之際，指數雖然漲多但也沒有看到漲多的拉回頂多就是區間整理，所以美股在技術面上月線守穩就還有再挑戰歷史高點的機會，由於美股來看並沒有走空近期亞股漲多也陷入休息的現象，強勢的陸股目前量縮走區間但也守穩月線也使得港股日韓股也都維持區間，所以台股在此維持盤局也是合理的，但只要陸股也守穩月線多方不致於有危機，尤其台股近日已經開始出現量縮所以沒有量價失控的問題，台股量縮走區間反而有明顯養空誘空的現象，指數區間但個股卻維持輪漲以此來看這裡有醞釀更大波的軋空行情。

2. 就籌碼來看外資是台股多空的幕後黑手，到昨天期貨多單還維持在 6 萬口，這幾天對外資而言的重頭戲在月底的摩台結算目前也還有 21.2 萬口的高水位，選擇權昨天增加多單來到 7.1 萬口，若再加上現貨市場四月份至今外資總買超 582 億，期現貨選擇全都是全面做多，若外資針對月底的摩台結算預計未來幾天會有拉高結算的機會，不過這個拉高是突破前高還是維持區間盤的上緣這還要看國際股市近日的表現，所以指數區間盤局的目的在先養空若要走出波段軋空則有幾個重要的條件。

3. 軋空要啟動首先先從匯率的角度來研判，這一波全球股市的多頭對亞股而言美中不足的就是匯率並沒有走升，而亞幣要走升的指標又在人民幣，致於人民幣是否有升值的機會這一點要從美中貿易戰是否落幕來看，之前我們提示市場預計美元要走弱的時機點應與貿易戰近尾聲有關，因為美國變成出口國中國變成進口國所以美元走弱與人民幣走升是符合兩國貿易的利益，所以人民幣是否升破四月高點 6.682 將是亞幣走升的訊號，若亞幣出現升值則資金內流會讓亞股再攻一波，就新台幣近期表現來看就維持區間前高在 30.745 若是升破台股將會有更大更快的攻勢，所以匯率是否開始有升值的機會將是台股波段軋空重要的指標。

4. 現階段指數漲多走區間所以操作上以個股表現為主，台灣 50 維持量縮因此權值股並沒有量價失控籌碼面仍掌握在法人手中對台股有利，但近期很明顯看到台股量縮所以我們近日說明掌握低檔位階股的輪動是操做重點，尤其量縮有利不須大量的中低價股，所以從上週我們開始建議掌握低位階不佔權值的股票，目前低檔走出攻擊者有台嘉碩威剛立積，後半週因面臨摩台結算所以對於低檔稍佔權值者可留意輪漲撐盤的機會如台勝科環球晶中美晶合晶嘉晶等。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

