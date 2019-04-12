黑色幽默？庫德洛：有生之年也許不會再見到聯準會升息

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週四 (11 日) 亮出金句表示，也許我「有生之年」不會再見到聯準會升息。

川普長期抨擊聯準會主席鮑爾的升息策略，稱 Fed 去年四度升息造成美國經濟逆風。庫德洛週四表示，鮑爾最終能成為不錯的聯準會主席，但同意川普對近期升息的批判。

庫德洛 (Larry Kudlow) 週四指出：「也許我有生之年不會再見到聯準會升息。」

美國商務部三月發布的數據顯示，去年第四季美國國內生產毛額 (GDP) 成長年率下調至 2.2%。考量到川普減稅、放鬆管制與美中貿易協議的樂觀進展，庫德洛週四重申美國政府的立場，即預期美國可以恢復到持續 3.5% 的 GDP 水準。

美國目前正面臨從歐洲到中國的全球逆風，促使聯準會計畫年內保持利率不變，儘管大多數的 Fed 官員已預期，今年內 Fed 不會升息，但仍準備好視經濟變化進行升息或降息。

本月初，庫德洛稱，他認為美聯儲應立即降息 50 個基點。他解釋：「從全球來看，經濟存在很多弱點。在某種程度上，我不介意看到聯準會降息。美國經濟如此強勁，聯準會應立即降息 50 個基點，這很明顯是有道理的。」

除了庫德洛之外，早前其實也有位重量級人物對利率發表「有生之年」金句。

美國金融部落格 Zerohedge 回顧，2014 年聯準會 (Fed) 前主席柏南克 (Ben Bernanke) 曾在一場紐約餐敘中透露，預期在有生之年聯邦基金利率可能都無法回升至 4% 的長期平均水準。

該報導分析，柏南克的說法證實其觀點是正確的，因為就在幾年之後，聯準會意識到任何進一步升息將導致市場崩盤，如今，聯準會主席鮑爾暫停了升息政策。