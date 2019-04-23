訂單調節奏效 復盛應用營運有望逐季成長 估全年維持3-5%增長幅度

復盛應用 (6670) 去年獲利寫佳績，明 (24) 日下午參加證交所「2019 年智慧製造暨新上市主題式業績發表會」。法人預期，接單策略及海外生產基地移轉兩大營運策略將是市場關注焦點。復盛應用 2018 年稅後純益 20.06 億元，每股純益為 16.85 元，毛利率 24.59%，均創歷年最佳；擬配發每股現金 11 元，配發率達 65.28%，以今日收盤價 161.5 元計算，現金殖利率逾 6.81%。



第一季時值傳統旺季，復盛應用今年首季營收 42.12 億元，較去年同期減少 0.1%，相對同業表現較為疲弱，主要受客戶下單策略調整及工作天期減少所致。法人認為，第一季略遜於去年同期，惟匯率走穩與生產良率提升，有望維持高毛利、高獲利表現。



法人指出，復盛應用前段製程集中於台灣，而中國及越南地區廠房主要負責後段製程，兩地產能約 65% 與 35%，近來受中國勞工成本逐年提高，除導入自動化機器設備，並逐步移轉生產基地至越南，助益未來毛利貢獻。



復盛應用客戶包含 Callaway、Ping、Titlist 等，法人預期，第二季接單持續穩定，客戶端新品受惠賽事選手表現加持，市場將有拉貨力道，訂單調節過去淡旺季明顯區別，營運表現有望呈逐季成長走勢，朝全年業績維持 3% 至 5% 的增長表現邁進。

