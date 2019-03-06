復盛應用投資3D列印生產 下半年推純鈦餐具品牌銷售 4月舉行法說會

繼元月營收創高，復盛應用 (6670) 調整出貨策略，預期今年淡旺季不會明顯，計畫以本業技術投入 3D 列印發展航太零組件生產製造，下半年展開純鈦餐具銷售，預告 4 月舉辦法說會。復盛應用發言人許廷儀表示，為強化高爾夫球具營收表現，已向主要客戶群商議彌平淡旺季明顯區別。法人認為，過去旺季集中於第四季及隔年第一季，但今年起調整出貨策略後，可預期每月營收呈現上揚趨勢。



復盛應用外部併購持續，許廷儀透露，策略上以鑄、鍛造及精密金屬成型技術為主，鎖定與公司核心能力相近的外部公司投資，上月已取得 3D 列印服務商數可科技一席董事席次，計畫列印不鏽鋼、鈦及鎳基超合金等多種金屬材料，專注於航太及模具應用。



此外，許廷儀指出，純鈦餐具將朝品牌化經營模式進行，品牌命名為 CROSSPACE，且上月已成立銷售公司，未來會結合線上及線下通路對外販售，不排除透過網路行銷、國外聯名，開拓新營收來源，最快下半年對外銷售。



復盛應用去年營收 157.67 億元，年增 11.64%；今年元月營收 18.41 億元，創歷史同期新高，月增 24.06%，年增 8.62%。至於去年財報何時公布？許廷儀表示，時間快到了，並預告今年 4 月將赴證交所舉行法人說明會，股東會時間訂於 6 月 27 日舉行。

