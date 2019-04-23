【華冠投顧】幸運星-先殺再拉尾盤！！安全盜壘站穩萬一！！好事即將發生！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6188 廣明、6153 嘉聯益、2448 晶電、3017 奇鋐、2317 鴻海

美股昨晚因本週將公布可口可樂、推特、臉書、亞馬遜、微軟、星巴克、福特、特斯拉等重量級財企業財報…… 觀望氣氛濃厚，交易清淡……

台股連續三天開高走低洗香香盤後…… 昨天老師說「盤洗的差不多囉」…… 可以開始買股票囉…… 今天好事真的發生了…… 感謝控盤者給力人工盤…… 先殺再拉…… 站穩萬一！！控盤者採用「先殺後拉」策略…. 今日台股多殺一刀（一度殺破五日線）…… 賣壓湧現再洗乾淨一點……11:30 控盤者派出權王 2330 台積電、股王 3008 大立光、人氣王 2317 鴻海、2357 華碩、1101 台泥等、1303 南亞、2382 廣達、2886 兆豐金、4938 和碩等權重股…… 噴利向上拉拉拉！！大盤收最高漲 37 點，果然站穩 11000 點，收在 11025 點，成交量為 1,109 億…

弱勢股部分，集中在漲多的股票如散熱族群【上週老師就已提醒大家要獲利塞口袋…… 勿追追追囉……】。3483 力致連三天重跌，3324 雙鴻、3653 健策、3338 泰碩、6230 超眾、3017 奇鋐等一起重挫…… 其他高檔修正股有 4933 友輝、6278 台表科、3535 晶彩科、6188 廣明、3466 致振、8046 南電、3630 新鉅科…… 其他重挫股有 6153 嘉聯益、2448 晶電……

相信粉絲大家都已消災免難 + 毫髮無傷…… 現金滿滿…… 的等著老師給大家開大門走大路 + 近 3 個月沒漲過又經過整理的多頭架構 + 基本面佳、殖利率高的好股票…… 最後祝大家明日操作順利～～

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。