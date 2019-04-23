【華冠投顧】盤後分析：還是盤整

劉彥良 分析師

台股以小高盤開出，隨即遇到空方打壓，指數最多下跌近 50 點，但多方在 11 點過後開始反擊，甚至拉尾收全場最高 11025，而成交量則為 1125 億元。目前還是呈現多空對峙的盤整，指數求上不得求下不能，關鍵還是在於未來放量表態方向。

雖然指數收漲 37 點，但下跌家數來到 882 家，負責撐指數的是台積電 (2330)、可成(2474) 和南亞科 (2408) 等電子權值股。

今天跌停板家數 11 家，而漲停板僅有 6 家，與這波多頭行情的慣性大不相同，這是投資朋友要留意之處，我認為接下來的關鍵還是觀察融券餘額的變化，截止昨天為止，大盤空單仍高達 66 萬張之多。

散熱模組和 PCB 今天遇到較大的獲利調節賣壓，雙鴻 (3324) 大跌 9%、力致 (3483) 大跌 8%，其他像是超眾 (6230) 和泰碩 (3338) 的賣壓也很重。PCB 方面，久威 (6114) 被打到跌停，南電 (8046) 和嘉聯益 (6153) 則大跌近 6%。

5 月中之前要公告季報，所以我認為現在要鎖定操作的個股還是 3 月營收和第一季營收年增率超過雙位數的財報績優股，如會員新布局的傳產股，3 月營收和第一季營收都年增 15~20% 之間，本業向上加上業外挹注，預估本益比不到 10 倍，今天很漂亮地震盪走高收全場最高。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。