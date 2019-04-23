全球傳動訂單交期上看3個月 下半年業績會比上半年佳

精密機械與傳動元件廠全球傳動 (4540) 下午應交易所之邀舉行業績說明會，財務長陳崇文指出，滾珠花鍵佔比已從去年 4% 提升至 7%，看好客戶逐步回補訂單，預期下半年業績會比上半年佳。法人指出，全球傳動在手訂單 7 億、8 億元，今年業績目標較去年成長 10%，續創歷年新高。全球傳動 2018 年合併營收 34.18 億元，年成長 26.16%，毛利率 35.03%，較前年 24.9% 增加 10.13 個百分點，營益率 22.49%，稅後淨利 6.21 億元，較前一年度大增 191.1%，每股稅後純益為 6.93 元，優於前年 2.5 元。公司擬配發 3.6 元現金股利，為歷年配發最高。



陳崇文表示，2018 年上半年景氣好，客戶備貨積極，但下半年受到中美貿易戰影響，景氣反轉，致使客戶延後出貨明顯，因此，公司於 10 月做一次全面盤點在手訂單，而經銷商備貨政策轉趨保守僅維持安全庫存量，使得公司急單變多，目前交期大約 2-3 個月，也有部分急單。



以 2018 年底產品比重來看，滾珠螺桿佔營收比重 51%，線性滑軌約 38%，滾珠花鍵去年比重 4%，目前已提升至 7%。全球傳動為全台第一成功研發量產旋轉式滾珠螺桿花鍵及滾珠花鍵的廠商，看好對今年業績貢獻。



陳崇文說，今年會以增加設備為主，沒有要擴廠。產品價格上，自 2017 年到 2018 年上半年陸續調漲 3 次價格，總計幅度約 15%，這也是去年毛利率成長主因，因市場反轉，去年第四季降價 10%。



以區域別來看，去年第四季中國佔比提升至 67%、台灣 12%、亞洲 13%、歐洲 6% 及美洲 2%，未來希望中歐美比重盼能增加，同時不排除歐美設子公司。