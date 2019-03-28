全球傳動去年每股盈餘6.93元 擬配發3.6元股息 估今年營收增一成

精密機械與傳動元件廠全球傳動 (4540) 公布財報及股利政策。2018 年每股盈餘 6.93 元創新高，擬配發 3.6 元現金股利，為歷年配發最高，以昨天收盤價 68 元計算，現金殖利率為 5.29%。全球傳動總經理李進勝指出，目前訂單能見度到第二季底，3 月之後接單明顯復甦，法人估，今年整體營運可望較去年成長 10%。全球傳動 2018 年合併營收 34.18 億元，年成長 26.16%，毛利率 35.03%，較前年 24.9% 增加 10.13 個百分點，營益率 22.49%，稅後淨利 6.21 億元，較前一年度大增 191.1%，每股稅後純益為 6.93 元，優於前年 2.5 元。



李進勝指出，今年整體產業自 3 月起接單明顯復甦，都以急單為主，而今年滾珠花鍵及單軸機器人需求是成長，也看好 5G 通訊相關製程新生產線的拉貨需求。價格部分，經過修正後已見止跌現象，看好今年谷底回升，下半年有望明顯成長。



李進勝進一步表示，儘管中美貿易戰影響，整體需求減緩，但工業 4.0 趨勢不會衰退，只是目前呈現觀望心理，預估第二季末客戶將逐步回補庫存。



法人指出，全球傳動在手訂單 7 億～8 億元，今年業績目標較去年成長 10%，營收上看 37 億元，續創歷年新高。