台灣大宣布第13屆myfone行動創作獎今起開跑

台灣大哥大 (3045) 今(23)日宣布，《myfone 行動創作獎》從即日起至 8 月 8 日止，展開為期 108 天的徵件活動，今年總獎金提高到 411 萬元，競賽加上扶植金總計超過 1,600 萬元，同時首度採取極端融合的命題方式，今年大膽創新以「反骨．返古」為主軸。台灣大哥大基金會董事長張善政表示，myfone 行動創作獎已經開辦 13 年，今年「反骨．返古」主題讓他很有感，念土木工程學系的他，父親不希望他沾政治，但人生幾經轉折卻當上行政院長，其實做一件「反骨」的事，是需要勇氣和膽量的；同時他也自認很「返古」，因為他從最高行政首長卸任後，一度遠離世俗回到花蓮從事純樸的務農日常，甘之如飴，他開玩笑說，自己可以成為「反骨．返古」的代言人。



張善政舉例說，有位高齡 74 歲的朱邦彥老先生，為參加比賽而學用手機，結果勇奪第 11 屆訊息文學《成語詩詞創新應用組》三獎，堪稱活到老學到老典範，證明 myfone 行創獎已成跨世代響應的創作賽事；還有這比賽也改變了很多人的人生，像是第 8 屆《微電影組》最佳紀錄片導演許榮哲，得獎後，毅然辭去穩定的出版社工作，自己開設影像工作室，展開全新的人生旅程；還有第 3 屆《鈴聲組》二獎得主蔣震道，不但勇奪第 50、51 屆金鐘獎最佳音效獎，近期還參與天后蔡依林最新專輯《怪美的》錄音團隊；13 年來，myfone 行創獎已培育出好多優秀影視音人才，台灣大也媒合《微電影組》得獎團隊加入「i 無限數位公益」專案，為非營利組織拍攝公益微電影，至今已提供資金扶植了 12 組團隊、拍攝 21 部微電影，提供新銳導演一展長才的機會。



首次參與 myfone 行創獎記者會的台灣大哥大總經理林之晨也表示，他從小很「反骨」，10 歲寫程式、組電腦，長大後念的卻是化工、企管，最後搖身一變成為創業加速器 AppWorks 的負責人，現在又成為電信獲利王的總經理，還誓言要拚 1,000 億美元市值，所有大膽嘗試與挑戰都是一種「反骨」。

