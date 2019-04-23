【華冠投顧】盤中解析：難脫盤局

劉彥良 分析師

台股早盤以接近平盤的小漲開出，隨即遇到賣壓出籠，指教一度下跌近 50 點，但多方支撐力道強勁，又將指數推升到平盤附近。預估量不到 1200 億元，看來還是難脫盤局，且看何時補量決定短線方向。

雖然指數有撐，但上市櫃下跌家數超過 900 家，中小型股賣壓沈重，而且目前跌停家數大於漲停家數，這也是近期比較少見到的情形。

波段主力昨天雖然沒有加碼致振 (3466)，但是致振還是再創新高 26.7 元，自我們在 Line 上公開分享以上波段已大漲 4 成，主力抱得很緊，還有高點可以期待。

至於瀚宇博 (5469) 今天則是漲多拉回，雖然外資昨日轉賣 169 張，但被投信大買 2166 張接走，法人籌碼還是很安定，後續也一樣有高點可期。

盤面上表現比較弱勢的是散熱族群，包括健策 (3653)、泰碩(3338)、雙鴻(3324)、奇鋐(017)、力致(3483) 和超眾 (6230) 的跌幅都在 4% 以上。此外 PCB 除了瀚宇博拉回外，久威 (6114)、嘉聯益(6153)、台郡(6269)、欣興(30370 和南電(8046) 的跌幅也一樣都在 4% 之上。

強勢股方面，則是生技股零星點火，像是雙美 (4728)、明基醫(4116)、美時(1795) 和亞獅康 - KY(6497)的漲幅都在 3% 之上。

現階段多空交戰難定勝負，投資朋友只好多一點耐心，選股上還是要擇有營收有獲利的績優股，等大盤震盪完就會重新轉強向上並創高。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。