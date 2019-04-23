三星折疊手機出包引散熱殺機 雙鴻一度跌停 族群哀嚎

三星 (Samsung) 首款折疊手機 Galaxy Fold 頻出包並決定延後上市，衝擊其散熱供應商雙鴻 ( 3324 ) 股價週二 (23 日) 股價開盤跳空重挫並開低走低，一度觸及跌停板，引爆整體散熱族群殺機，包括力致 ( 3483 )、健策( 3653 ) 都跌逾 7%，而超眾 ( 6230 )、泰碩( 3338 ) 與甫公告首季 EPS 0.51 元的奇鋐 ( 3017 ) 跌幅均有 4-5%。儘管三星 Galaxy Fold 折疊手機概念性質高，初期出貨量也不會多，但近期散熱族群強攻的題材除 5G 基地台外，包括熱管、熱板對手機滲透率大增以及 5G、折疊手機對散熱需求程度高都是多方因素之一。而取得三星手機大單的雙鴻是本波散熱族群上漲的領頭羊，因股價漲多，Galaxy Fold 傳出還有各項問題待解決，衝擊短線市場對散熱持股信心。



據報導，美國媒體測試 Fold 的結果顯示該機採用可凹折螢幕仍有些問題，其中，標榜可對應 20 萬次折合使用的螢幕，僅數天就在折合處出現凹痕，同時螢幕撕去保護貼時可能異常，而採軟性螢幕，折合過程中可能因為機構擠壓造成螢幕碎裂，或產生點狀凹痕。



法人認為，週二散熱族群下殺主要原因仍是漲多因素，基本面的發展持續樂觀，其中，雙鴻首季每股盈餘有機會超過 2 元，全年獲利上調到一個股本，而超眾首季每股盈餘也有 2 元實力，今年獲利將優於去年，長期因日本電產入主而更具競爭力，成長可期。

