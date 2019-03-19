南電、今國光、頎邦、雙鴻、義隆

南電 (8046)：受惠於 5G、AI 人工智慧、車用電子等需求，帶動 IC 載板需求旺盛，甚至醞釀新一波的漲價潮，受惠四大動能成長，今年將以轉盈為目標。股價一度突破 40 元關卡，走震盪趨堅模式，前波高 42.4 元具反壓。

今國光 (6209)：在車用鏡頭佈局開花結果，握有 10 多款車用鏡頭開發案，第二季還有新一批的車種開始切入，帶動營運成長，全年更要力拚獲利。盤中一度放量攻上 37.15 元漲停板，續創波段新高，可沿 5 日均線操作。



頎邦 (6147)：今年營運成長動能來自於 TDDI 與 COF 滲透率持續提升，將持續擴產因應需求，法人看好第二季接單轉旺，營收可望創下歷史新高。股價跳空開高，一度攻上 75 元，短中長期均線呈多頭排列，有機會再上層樓。



雙鴻 (3324)：受惠於三星新機上市及智慧型手機熱管與 VC 供不應求，第一季營運淡季不淡，有機會挑戰單季歷史新高，推升股價衝上 130 元關卡震盪。



義隆 (2458)：去年營收與獲利創下新高，擬配發現金股息 5 元，殖利率約 5.5%，今年前二月營收年增超過 8%，MLCC 降價，使毛利率提升，將推升獲利表現。股價重返 5 日及 10 日均線之上，挑戰 90-93.7 元反壓。