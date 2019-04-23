本業與業外均不理想 景碩Q1恐虧損 Q2起營運加溫 下半年彈升

本土載板大廠景碩 (3189) 因淡季，稼動率低，加上新豐廠折舊攤提，以及轉投資子公司虧損等原因，法人圈傳出，第一季恐面臨虧損，但進入第二季後，營運逐步轉好，進入下半年後業績與獲利則可望同步躍升。首先回顧景碩今年第一季，即使 ABF 載板需求依舊強勁，但因手機客戶訂單有限、傳統 BT 載板產能利用率明顯下滑、工作天數少等導致單季營收季減 21%，超過公司原先預期的季減 15%。另外因先前的 SLP 廠必須開始折舊攤提，加上子公司晶碩營收略低於預期，且復揚也虧損等，本業與業外均不理想，單季將會虧損。



不過進入第二季後，工作天數增加、Xilinx 訂單維持高檔、ABF 載板產線持續熱絡、華為與陸系手機品牌廠訂單湧入，整體半導體景氣逐步回春，網通類用載板訂單回流等，景碩第二季營收將可季增 15%，第二季單季可望不虧，而下半年，5G 基地台、相關網通晶片訂單大舉到位，第三季營收與獲利可望顯著反彈。

