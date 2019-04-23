〈盤前解析〉「萬一」拔河第5天 融資券押寶比法人熱

台股大盤在 11000 點關角力，昨日仍然未能收復，加權指數以 10987.71 點作收，成交值縮至 1115 億元。今天「萬一」拔河賽將進入第 5 個交易日，盤面出現有趣的狀況，則融資、融券進場「押寶」熱度持續升溫，但法人卻出現悄悄調節動作。台股關鍵點位仍為 10959、10985 與 11011 點，需緊盯區間突破後的震盪擴大。

台股仍然不怕一萬，只怕「萬一」? 連續 4 個交易日台股盤中都曾經衝過 11000 點，但收盤始終站不上，只要在 10959 點之上，多方都將繼續挑戰「萬一」，站穩 11011 點，多方才能繼續北上，續往 11048、11087 北上，此時融券就需提高警覺，提防再演出軋空秀。但 10959 點支撐位置，也更形重要，多方不能棄守，否則這幾日的攻勢都遭到短套，累積套牢籌碼，未來要再衝關更費力。如 10959 點未能挺住，盤勢將進入回檔，往 10918 測試，10918 不宜失守，否則挑戰「萬一」時間恐延後。

昨日大盤成交量縮，三大法人都小幅賣超，合計賣超 17.14 億元，不過對這波漲勢原本一直沒信心的融資，昨日再增 13.1 億元，融資上市水位拉到 1320 億元，為近期新高水位。融券更是愈挫愈勇，在強制回補潮後，立刻捲土重來，融券水位攀升到 66.2 萬張，同樣也是近期新高水位。盤面頗有法人降溫，但散戶大舉進場「押寶」對決意味。因此也需留意，盤面與熱門個股的波動恐將擴大。

儘管短線上仍是多方控盤，但在首季財報即將陸續公布前，許多法人都罹患「財報恐懼症」，擔心財報變成「財爆」，反而不如散戶勇敢，選股難度也將大增。短線上選股方向，可朝向業績「高成長」與配息「高殖利率」的「雙高股」中挖寶。即使在「萬一」關卡，上市櫃公司殖利率超過 6% 者，仍逼近 300 家公司，如又有首季業績高成長護體，再搭配技術面多方優勢，可望有較高勝率。