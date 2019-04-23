茂迪營運瘦身 下半年動能加溫 Q4可望單季轉盈

太陽能廠茂迪 (6244-TW) 去年進行營運瘦身，目前產品價格已回到現金成本之上，除第 1 季表現優於去年第 4 季外，第 2 季預期也將比第 1 季好，下半年則會比上半年好。在虧損逐季縮減下，法人認為，茂迪第 4 季將有機會成功單季轉盈。

茂迪去年採減量經營策略，在產業市況不佳之際，停產不符合效益的產線，順勢進行營運瘦身，也在去年第 4 季擺脫長達 8 年的長約，目前產品價格已回到現金成本之上。

展望今年，茂迪總經理葉正賢表示，第 1 季營運狀況優於去年第 4 季，第 2 季表現預期也將優於第 1 季，下半年也會比上半年好，預期今年虧損可望逐季大幅縮減。法人認為，若茂迪今年虧損情況逐季改善，第 4 季將有機會成功單季轉盈。

目前茂迪台灣電池廠高效 PERC 電池產能共 250MW(百萬瓦)，配合模組產能 200MW，中國產能則維持徐州廠太陽能電池 400MW、馬鞍山廠太陽能電池 800MW 及模組產能 250MW。

從各地區市場需求來看，葉正賢指出，目前包括歐洲、美國地區需求均十分暢旺，日本表現也相當不錯，印度市場也相當積極拉貨。

葉正賢表示，台灣電池與模組產能持續處於滿載狀態，中國模組產能也滿載，目前兩岸實際產出共約 1GW(10 億瓦)，不過，由於中國客戶債務疑慮較多，已逐步降低在中國市場的市佔率，今年馬鞍山生產的模組已 100% 出貨海外。