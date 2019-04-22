大毅4月電阻稼動率回溫 前三季營收力拼逐季成長

大毅 (2478) 去年在被動元件需求飆漲下，獲利大增逾六倍，每股賺進 7.26 元。而今年隨被動元件供需緊縮狀況緩解，價、量皆較去年下半年下滑，大毅財務處協理賴晉憲表示，今年第一季電阻稼動率應為全年低點，而目前 4 月份有感受到客戶加強拉貨力道，雖第二季價格將再下滑約一成，但在稼動率提升下，預估第二季營收仍將優於第一季表現。法人預估，大毅第一季營收只較去年同期微幅衰退 2%，而在去年獲利基期較低下，今年第一季獲利仍有望優於去年同期，第二季則在價格下滑及去年基期較高下，獲利表現恐難較去年同期維持正成長。



賴晉憲指出，第一季電阻稼動率約 50-60%，4 月則在庫存水位下降下，明顯感受到客戶訂單回溫，單月稼動率已回升至 70-80% 左右，而第二季電阻價格預計會再較上季下滑 10%，第三季目標則希望價格持穩，且目前與大客戶關係穩定，目標前三季營運能逐季走高。



受到被動元件市況影響，大毅希望今年的被動元件營收占比能由去年的七成，逐步降至六成，並以五成為目標邁進，而在保護元件部分則希望拉高營收占比，提升至五成。大毅為提升保護元件出貨占比，已開出兩個新廠的產線，用以生產保護元件，藉此平衡產品組合。



而在電阻部分，賴晉憲則提到，今年針對大型電阻沒有增產計畫，但會進行設備的汰舊換新，增產部分則將針對小型電阻，並以工業、車用為導向，朝利基型產品發展。