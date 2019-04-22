大毅宣布減資25% 減資＋配息 股東每股可拿回5元現金

為調整資本結構、提升股東權益，大毅 (2478) 今日宣布減資 25%，退還股東每股現金 2.5 元，減資金額約 4.84 億元，減資後實收資本額為 14.53 億元，董事會同時決議分配每股現金股利 2.5 元，共計可拿回 5 元現金，以今日收盤價 57.1 元計算，殖利率達 8.76%。大毅去年營收 60.20 億元，毛利率 38.57%，營益率 26.38%，歸屬母公司稅後淨利 13.55 億元，年增 615.19%，EPS 7.26 元。大毅指出，經由本次現金減資，在股東權益報酬率及資本支出間取得最適資本結構，預期減資後的現金流入足以支應未來營運需求。



此外，大毅提到，為因應未來公司成長動能，擬透過私募現金增資於發行股數不超過 50,000 仟股額度內，授權董事會於股東會決議一年內分一次或二次辦理私募現金，並以策略投資人為限，有助長期業務發展及擴展市場營運佈局。