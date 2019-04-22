【安聯投信】風險債市續漲 資金流入動能持續

美中協議在望，美股企業獲利表現穩健，加上中國經濟數據轉強，使避險氣氛降溫，多數避險性債券收跌，高收益債與投資級債小幅收漲，新興市場債亦因為阿根廷表現偏弱而收低；從資金流向的角度來觀察，三大債種同步吸金，其中，高收益債有增溫的趨勢。

安聯投信指出，美國 3 月零售銷售月增 1.6%，較去年成長 3.6%，優於市場預期，也來到 2017 年 9 月以來最大增幅，市場對經濟前景擔憂緩解，美國 10 年期公債殖利率單周上揚 6 個基本點，收 2.56%；此外，市場樂觀預期美中貿易協商，加上中國第一季 GDP 年增 6.4% 優於預期，一度使避險情緒下降、拉升公債殖利率，惟歐元區 4 月製造業 PMI 初值為 47.8，仍低於 50 榮枯分水嶺，德國 10 年期公債殖利率先升後降，單周上揚 3 個基本點收在 0.025%，站回正利率水準。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，中美貿易協議有望達成、經濟數據優於預期，市場風險偏好情緒持續獲得支撐，讓高收益債指數走揚，以「短年期高收益債」來說，不僅利率敏感度低，收益機會十分可期，是目前台灣市場中罕見少有的投資標的，除此之外，短年期高收益債的「CP 值」頗高，每承擔 1 單位的風險，可獲近 2 倍的報酬，遙遙領先全高收、新興債等多數的收益資產，是收益的新支點，核心投資的新選擇。

值得注意的是，馬來西亞受到政府公債龐大及「一馬發展公司」（1MDB）弊案影響，目前面臨可能失去納入全球政府公債指數資格的危機；根據摩根士丹利預估，若被花旗全球政府公債指數剔除，可能導致 80 億美元的資金外流，對目前已疲弱的馬來西亞林吉特表現將是雪上加霜。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，除了美國高收益債，著眼於分散區域風險，投資人也可布局一部分收益在基本面維持穩健的亞洲高收益債，儘管亞洲高收益企業個別事件風險有所增加，但不預期會有系統性的風險，今年亞洲高收益債違約率可望築穩在 2.5% 左右，在新興市場高收益債中，殖利率頗具競爭力。

◆安聯集團簡介安聯投信 (Allianz Global Investors) 為安聯集團旗下資產管理核心事業，提供全球客戶多元且完整的投資服務，為全球資產管理業領導品牌。安聯投信自 1990 年在台成立以來，陸續引進集團旗下德盛全球投資基金、德盛德利系列基金。且為了將國際級專業資產管理技術成功移轉至台灣，特別於 1999 年成立德盛安聯投信，為國內投資人量身打造最適合的基金產品，以領先市場、掌握趨勢發行的全方位基金商品深獲廣大投資人認同。為了因應全球化時代，「德盛安聯投信」於 2015 年 12 月 27 日正式更名為「安聯投信」。

◆本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

