【中信投信】台股流出轉流入成為上周吸金王 印股連九周流入

台灣加權指數近日持續挑戰萬一關卡，22 日一開盤便跳上 11000 點。觀察上周亞股資金流向，台股由小幅流出轉為流入，上周吸金 11 億美元榮登吸金王寶座。南韓則連續三周獲得淨流入，上周吸金 2.4 億美元；印度股市連續 9 周獲得淨流入，上周吸金 0.6 億美元。展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股大盤來到前波相對高點位置，短線走勢可能較為震盪，建議操作上應選股不選市，看好 5G、TDDI、電動車、多鏡頭與生技等主題。

周俊宏表示，根據上周台股龍頭企業法說，第一季營運谷底已過，儘管庫存消耗速度稍慢，但對於年中之後的展望樂觀，預期下半年出現較為強勁的成長力道。且接下來旺季將至，後市不看淡。而就外資台股期貨未平倉口數來看，淨多單維持在 6 萬口以上，顯見對台股後市具有信心，加上全球主要央行政策一致，市場資金流動性高，亦有利股市表現。

整體而言，周俊宏表示，台股大盤已回到前波相對高點，短線上較為震盪，建議以選股不選市方式操作，挑選營收佳、展望正面，或是具轉機性的個股。趨勢上，持續看好 5G、TDDI、電動車、多鏡頭與生技等後市。

此外，本周美國科技股包含微軟、臉書、亞馬遜、英特爾等企業將公布財報，建議投資人可多留意相關供應鏈業者財報結果。目前公布財報的企業中，有 7 成以上優於預期，掃除今年可能出現「獲利衰退」的疑慮。至於美中貿易談判的進展部分，據華爾街日報報導，雙方規劃 4 月底有兩次面對面磋商，有望於 5 月底或 6 月初完成簽署。

外資對亞洲股市買賣超金額 (單位：億美元)

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