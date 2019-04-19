【富蘭克林華美】台股高檔遇壓 產業回溫振信心

台股聚焦權值股表現，在各方因素影響下，鴻海一波猛漲帶動大盤叩關萬一，而台積電 18 日召開法說會，市場正面反映半導體產業落底預期，19 日在前夜 ADR 大漲下開高，不過台股處相對高檔位置干擾資金追價意願，鴻海在波段拉升後亦出現修正，壓抑加權指數終場平收 10,968 點，持續高檔整理。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，全球貨幣寬鬆加上台股高殖利率優勢，有利資金動能挹注，只要國際股市穩定，台股都可望有表現空間。目前美股進入企業財報公布期，市場已預估 S&P500 企業整體獲利年減，因此業績表現優於預期將起激勵效果；同時美國經濟數據回升，如 3 月零售銷售成長繳出近一年半以來最大增幅，美股收紅帶動台股 19 日開高，只是大盤進入前波密集套牢區，並有獲利了結賣壓，短線難免出現整理，操作上宜偏謹慎，留意逢回布局機會。

周書玄認為，年初至今的漲勢主要由投資人風險偏好大幅改善，以及對第 2 季後的正面預期所致，以台積電法說會內容來看，公司表示第 1 季景氣落底而後逐季成長，與現在市場正面反映相符，未來若能如展望所期，基於台股半導體族群廣大，隨產業去化庫存完成，終端需求溫和成長可望再度帶起多頭。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，這波景氣下行主要是庫存去化導致，目前庫存可望於第 2 季調整完畢，迎接第 3 季旺季來臨，科技產業的長期技術動能仍在，新品推出持續提升需求，如近期掀起台股題材熱度的智慧型手機，規格改變成為投資重點，包括全螢幕趨勢帶動屏下指紋辨識技術，據研究機構預估，2019 年光學式指紋辨識需求將成長 4.8 倍，從無到有的需求大幅及反映在股價表現。

郭修伸指出，智慧型手機、高速運算需求較預期強勁，移動通訊布局以 5G、PCB 等基礎建設受惠股為主，高速運算布局著重晶圓製造、IC 設計、網通與伺服器相關類股；物聯網則以工業電腦類股為標的，因為美國經濟狀況持續向好，加上美國製造政策，自動化設備增加將是趨勢。

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