大立光股利出爐 擬配68元現金股利 優市場預期

股王大立光 (3008-TW) 今 (22) 日召開董事會，通過去年盈餘分配，每股擬配 68 元現金股利，將發出 91.21 億元現金股利，優於先前市場預期的 63 元現金股利，以今日收盤價 4570 元計算，殖利率約 1.5%。

大立光日前召開法說會，對第 2 季釋出正向展望，預期 4、5 月營收將逐月上揚，第 2 季營收將超越去年同期，不過毛利率能否走揚，市場仍觀望看待。

大立光法說後，有 5 家外資券商提出報告，外資對第 2 季營運看法正面，並提高目標價，其中歐系外資更將目標價由 5850 元提高為 6000 元，其他，歐、美及日系外資報告中，多數也調升目標價，達約 5200 元的水準。

日系外資券商認為，林恩平在法說會中，對於第 2 季接單看法正面，因此調升目標價從 5060 元提高為 5280 元。

大立光第 1 季營收為 98.24 億元，毛利率為 64.24%，季減 5.16 個百分點，年增 0.84 個百分點，稅後純益為 50.54 億元，季減 21.98%，年增 25.75%，每股純益為 37.68 元，大立光第 1 季的獲利符合外資圈預期。且林恩平表示，4 月營收將優於 3 月，5 月也不比 4 月差。