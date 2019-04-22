再鬆綁 中國股指期貨「減稅降費」

中國股票指數期貨政策再鬆綁，中國證監會同意，中國金融期貨交易所自 4 月 22 日結算時起，將中證 500 股指期貨交易保證金標準從原本 15% 調整為 12%。

同時，自 2019 年 4 月 22 日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約 500 手，較之前放寬 10 倍，而套期保值交易開倉數量不受此限；且自 2019 年 4 月 22 日起，將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之三點四五，之前為萬分之四點六 (2015 年為萬分之一點一五)。

這次鬆綁後，已經是 2017 年以來第四次。之前鬆綁分別是在 2017 年的兩次，及 2018 年 12 月一次，此次放鬆股指期貨管制下調平今倉交易手續費，同時對日內過度交易的認定大幅放寬。

圖: afp

業內人士指出，中國股指期貨正落實「減稅降費」政策，此將大幅提升套期保值資金的效率，量化基金可以更加精準來對沖市場風險。

北京盈創世紀總裁韓冬則表示，這是中國政府釋出一個非常積極的訊號，相信在不久的將來股指期貨交易規範仍會不斷改善，這是所有對沖策略基金所期待的。此舉也有機會給二級市場帶來大量的增量資金，整體市場將會更加活躍。

政策放寬不光對於中信、華泰、中金、國君、廣發、招商等大型券商受惠，與股指期貨相關概念股的中國中期、財通證券、浙江東方、物產中大、美爾雅等等也是值得留意。