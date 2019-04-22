台股盤前—下檔仍有買盤支撐 指數可望沿5日線續攻維持多頭格局

台股上周五 (19 日) 受到台積電開高走低影響，「萬一」關卡得而復失，但在尾盤多方積極表態下，終場上漲 6.48 點，以 10968.5 點作收，成交值縮至 1264.93 億元，日線連 2 黑，但周線連 2 紅。法人認為，台股雖遭逢獲利了結賣壓，但 5 日線下檔仍有買盤支撐，本周行情仍有機會沿著 5 日線向上，維持多頭格局。

晶圓代工龍頭台積電完成全球首顆 3D IC 封裝技術，預計 2021 年量產。業界認為，台積電 3D IC 封裝技術主要為未來蘋果新世代處理器，導入 5 奈米以下先進製程，整合人工智慧與新型記憶體的異質晶片預作準備，可望持續獨攬蘋果大單。

蘋果與高通專利訴訟案日前達成世紀大和解，雙方可望攜手布局 5G 市場，且業界傳出，雙方的合作將進一步延伸至屏下指紋辨識領域，蘋果有意導入高通獨家的超音波屏下指紋辨識解決方案，並由 GIS-KY 負責供應相關模組，意味著 GIS 可望重新取得高階 iPhone 訂單。

5G 商轉競賽如火如荼的展開，由韓國、美國率先開跑，瑞士、英國、芬蘭則是緊追在後，宏達電、啟碁、亞旭配合電信客戶 5G 商轉，已開始出貨，搶得台廠此波 5G 終端商機出貨頭香。

繼亞翔旗下亞翔集成於上海證交所 A 股掛牌後，聖暉董事會通過決議，旗下蘇州子公司聖暉工程技術擬於中國申請上市交易，最快 2020 年送件，成為台灣第 2 家無塵室機電工程廠商赴陸股上市案例。

全球智慧機用薄膜覆晶封裝 (COF) 大缺貨，臻鼎 - KY 加入生產，除為業界少數能提供產能的業者，也是兩岸唯一能生產雙面 COF 基板的廠商。臻鼎董事長沈慶芳認為，COF 缺貨短期無法緩解，臻鼎將全力搶攻相關商機。

法人認為，指數目前力守 10900 點，雖遭逢獲利了結賣壓，但仍持續沿著 5 日線震盪向上，且 5 日線下檔仍有買盤支撐，可望持續震盪整理表現，加上國際股市氣氛偏多，對台股有助漲力道，本周行情仍有機會沿著 5 日線向上，維持多頭格局。

