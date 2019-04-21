中油：汽、柴油價格明起各調漲0.6元及0.1元

中油公司今 (21) 日宣布，自明 (22) 日凌晨零時起，汽油價格調漲 0.6 元，柴油調漲 0.1 元，調整後參考零售價格，分別為 92 無鉛汽油每公升 28.5 元、95 無鉛汽油每公升 30.0 元、98 無鉛汽油每公升 32.0 元、超級柴油每公升 26.8 元。

中油表示，本週受委內瑞拉原油產量降至歷史低點及上半年石油輸出國組織 OPEC 與俄羅斯落實減產協議等因素影響，帶動國際油價續漲。

中油指出，本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 70.83 美元，較前週 70.62 美元上漲 0.21 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.001 元，國內油價依公式計算漲幅為 0.24%，按浮動油價調整作業原則本週汽、柴油每公升應各調漲 0.9 元與 0.1 元，惟以亞鄰競爭國最低價為調整上限，故本週汽油僅調漲 0.6 元，仍有 0.3 元的價格由台灣中油吸收，柴油則依公式計算調漲 0.1 元足額反映。

中油稱，因本週調整後 95 汽油調漲後價格為每公升 30 元，依據經濟部 107 年 5 月 11 日公布之油價平穩措施，95 無鉛汽油上漲且每公升大於等於 30 元時超出 30 元部分由台灣中油吸收 25%，本週 95 汽油調漲後價格為 30 元，故尚毋須吸收。