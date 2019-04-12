元大金率先響應董事提名制 傳申鼎籛將接任董事長

元大金控 (2885-TW) 今 (2019) 年 6 月股東會將進行董事改選，今 (12) 日宣布率先響應金管會的提名制政策，公布了提名董事名單，且總席次由原先 13 席縮減為 9 席，獨董席次不變，使獨董比重由 31% 提高到近 45%，並自願提前設置自然人專業董事。且值得留意的是，現任董事長王榮周屆滿退休，據傳現任總經理申鼎籛將接任董事長。

為提升公司治理精神，主管機關要求從 2021 年起，全體上市櫃公司董監選舉將強制採提名制。元大金控率先於今年 1 月董事會通過設置「提名委員會」，由 3 位董事組成，其中獨立董事有 2 席，占總數 2/3；而 「提名委員會」今天於完成董事提名。

元大金第 8 屆董事提名共計 9 席，包括 5 席一般董事，分別為申鼎籛、馬維辰、陳忠源、江朝國、宋耀明等人；獨立董事有 4 席，分別為薛明玲、葉銀華、徐光曦、周行一等人。這次總席次由原先 13 席縮減為 9 席，獨董席次不變，使獨董比重由 31% 提高到近 45%，並自願提前設置自然人專業董事，彰顯對公司治理的重視。

針對董事席次縮減，元大金控表示，公司章程已明訂董事 9 至 15 人組織董事會，過去獨立董事占比約 31%，在不涉及公司章程異動的前提下，縮減一般董事席次，使獨立董事占比提升近 45%，更有助提升公司治理品質。

元大金進一步解釋，自願提前設置自然人專業董事，也是元大金控這次董事提名的重要目標。

主因在於金管會為維持金控公司最高治理機構的專業性及穩定性，要求各金控自今年 7 月 1 日起應依資產規模及董事席次設置自然人專業董事，元大金表示，以董事席次 9 席為例，需規劃 4 席自然人專業董事，該公司這次提名即自願規劃 4 席自然人專業董事，包括申鼎籛、馬維辰 2 席一般董事、葉銀華、徐光曦 2 席獨立董事，也是提前響應金管會政策，更強化公司治理。



這次董事提名前，現任董事長王榮周以任滿兩屆，為落實公司治理，婉拒提名，王榮周自 2013 年 11 月 5 日就任以來，迄今超過 5 年，協助元大金控的資產規模大幅成長，由當年的 0.87 兆元提升至去 (2018) 年底的 2.29 兆元；獲利表現更是屢創新高，排除無形資產減損因素，去年底實質獲利能力已突破 200 億元，為 2013 年度的翻倍，股東權益報酬率為金融海嘯後新紀錄。

在王榮周任內，除資產與獲利明顯成長外，為提升國際競爭力，更逐步建構完整的海外布局與掌握併購契機；其中，元大證券完成韓國、印尼、泰國等地併購及收購元大證券 (越南) 全數股權，使元大證券朝「亞洲區域型券商」目標邁進一大步；元大銀行則進軍菲律賓、韓國，開啟海外布局。

至於國內方面，元大金控在王榮周領軍下，先後完成併購元大人壽 (原國際紐約人壽) 及大眾銀行，並在合併大眾銀行後，讓集團成為台灣唯一以證券與銀行雙主軸經營的金控公司，在擴張成長的過程，跳脫過去高度仰賴資本市場流量營利，轉變為資本市場流量與金融市場存量經營並重的金融集團。

由於王榮周對元大金貢獻卓著，即使不續任董事長，元大金仍將規劃其為最高顧問。至於元大金的董座空缺，傳將由現任總經理申鼎籛升任金控董事長並繼續兼任證券董事長，而總經理職務則由月前甫接掌元大金執行副總的新發言人翁健升任。