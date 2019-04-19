與谷歌握手言和 亞馬遜Fire TV將納入YouTube應用程式　

亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet Inc. 旗下的 Google(GOOGL-US) 達成協議，未來幾個月亞馬遜的 Fire TV 將恢復支援 Youtube 應用程式，同時亞馬遜的串流影音 Prime Video 也將支援 Chromecast 和 Android TV 等設備，這小小的合作卻暗示著兩家業者結束 7 年多來的冷戰。

兩者的不合可追究至去年底谷歌從 Fire TV 中撤出 Youtube，以報復亞馬遜拒絕在其網站上銷售谷歌的 Chromecast 設備。

谷歌在此之前也不允許亞馬遜的智慧型喇叭 Echo Show 接入 YouTube，還在亞馬遜 Fire TV 上過濾了 YouTube。

在一份協議中，Google 和 Amazon 於周四 (18 日) 表示，谷歌的 Android TV 設備的合作夥伴將來也可以廣泛使用 Prime Video。此外，預計今年底時，Fire TV 設備上也會引入獨立的 YouTube TV 和 YouTube Kids 應用程式。

此外，未來亞馬遜 Prime Video 的手機和平板電腦應用程式將能夠連接到谷歌 Chromecast 以及運行 Chromecast 內建的 Android TV 的設備。

這兩項針對 Fire TV 和 Chromecast 串流媒體設備的單獨升級，解決了長期不和問題，並分別改善了用戶對 YouTube 和 Prime Video 的訪問權限。

這次升級還有助於 Fire TV 和 Chromecast 更好地與 Roku、Apple TV 等大多數智能電視系統競爭，這些系統長期以來都有 YouTube 和 Prime 視頻應用支援。

即便如此，亞馬遜零售網站上仍然不銷售 Google Home 設備，這些設備主打 Google 研發的語音助手，和亞馬遜研發的語音助手 Alexa 會形成競爭關係。

亞馬遜一名發言人在聲明中回應稱：「我們對雙方宣布合作感到很高興，但目前沒有其他資訊可以透露」